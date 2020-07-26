新北市新莊新北大道一棟建物，興建時因糾紛，工程一卡就是20年，每逢下雨必淹，環境髒亂；新北市環保局、工務局及新莊區公所今前往聯合稽查，要求限期3日內抽除積水，並封住開口避免再次積水，承造人也於今下午開始抽水。

新北市環保局指出，環保局及工務局曾多次要求起造人及土地所有權人改善環境衞生，今要求承造人到場，明確告知市府執法決心，後續會定期監督業者直到改善完成為止。

環保局表示，頂樓與周邊堆置有礙衛生之物，環保局依違反廢棄物清理法現場開立舉發通知書，處最高額度6000元罰鍰，並限期28日中午前完成改善，逾期則按日連續處罰。

該建築物可供使用部分，起造人未依照規定辦理變更設計申請，工務局也依違反建築法第裁罰起、監、承造人各9000元共罰2萬7000元。

新莊警分局已在現場設立巡邏箱，定期巡視協助監督改善情形及維護公共安全。

(中時 )