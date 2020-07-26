近期美軍頻繁派遣軍機進入南海抵近廣東與大陸沿海偵察，上周大陸宣布於廣東雷州半島以西進行實彈打靶射擊演習，對美軍發出警訊，豈料美軍顯然無意退讓，接連2日於公告實彈打靶演習期間再部署軍機在大陸沿海偵察，對於解放軍的警告絲毫不予理會，製造磨擦意圖明顯而堅定，近期美中雙方在南海發生軍事衝突事件似已無法避免。

7月23日大陸北海廣播電視台發佈了由解放軍95180部隊發出的封海公告，宣佈解放軍將於7月25─27日、7月28─8月2日兩梯次在雷州半島以西海域組織實彈打靶演習，公告並稱，「彈藥威力大，擅自出海者被誤炸誤傷的危險極大」。分析認為，這是對7月初以來美軍連續10次在廣東及附近海域抵近偵察行動的警告。演習雖有強烈針對性，但美軍似乎不為所動，仍持續派軍機進行偵察。

USAF E-8C and USN EP-3E are operating in the #SouthChinaSea, July 26. pic.twitter.com/Vzd6p7kYd3 — SCS Probing Initiative (@SCS_PI) July 26, 2020

據北京大學海洋研究院設置的「南海戰略態勢感知計畫」平台（SCS Probing Initiative）指出，接連2日美軍偵察機組仍持續在南海與東海航行，分別是25日美海軍P-3C與P-8A反潛巡邏機通過巴士海峽往南海巡航，美空軍派KC-135T加油機飛往南海深處，為今年7月初以來對大陸沿海密集派遣偵察機的第11次；26日則派遣海軍P-8A反潛機伴隨佩拉爾塔號(USS Rafael Peralta)號勃克導彈驅逐艦在上海附近的東海航行，P-8A最近距離陸地87海里，導彈驅逐艦距陸地100海里，南海部份則有美空軍的E-8C聯合星戰管偵察機與EP-3E獵座偵察機航行南海。這已是7月以來在大陸沿海進行軍機偵察的第12次。

1 P-3C, 1 P-8A and 1 USAF KC-135T are patrolling the #SouthChinaSea. Of which, according to the flight path, the KC-135T is supposed to support some other US aircraft not being spotted. July 25. pic.twitter.com/zABjcKoJTY — SCS Probing Initiative (@SCS_PI) July 25, 2020

對於美軍艦機持續且密集抵近偵察行為，大陸軍事專家宋忠平曾對陸媒表示，解放軍可以採取抵近攔截的方式，對抵近偵察的美軍機進行干擾，讓對方無法進行偵察工作。另一方面，當對方偵察機接近我國相關空域時，解放軍也可以暫停一些軍事活動，降低電磁頻譜信號被截獲的機率。

US Navy P-8A operating near #Shanghai, with USS Rafael Peralta sailing underneath, July 26.

Might be a joint-operation? pic.twitter.com/vm7REvY14U — SCS Probing Initiative (@SCS_PI) July 26, 2020

美軍的連續密集抵近偵察不只挑釁意味濃厚，甚至有為可能的軍事衝突事先收集戰場資訊的作用。美方當然明白這種貼進對方國土偵察的行動可能引發與大陸軍機對峙或磨擦，例如2001年南海撞機事件就是大陸殲-8戰機與美方EP-3偵察機貼近擦撞，導致殲-8墜毀、飛行員彈射後失蹤，美軍偵察機迫降海南陵水軍用機場，雙方為此相互指責，演變為一場外交危機。最後美方「表示遺憾」，大陸則以大局為重，低調還機放人。

不同於上述南海撞機事件的是，美方近期在亞太部署雙航母戰鬥群，從6月底以來連續演習，甚至高調地與菲律賓、印度、日本、澳洲聯合操兵，至今尚未有停歇跡象。一旦發生軍機或船艦的磨擦，正在演習期間的雙航母必然有所動作，為川普政府對抗中國大陸的競選策略再得一分。

(中時新聞網)