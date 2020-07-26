近日除了飆漲的台積電，另一個新興的議題就是「拜登概念股」，所謂拜登概念股，顧名思義，如美總統大選由拜登勝出，將有哪些產業連帶受惠，既然是建立在拜登當選的前提下，首先就要先了解拜登勝出的可能性有多高。

這裡不論任何的政治議題，就單以資本市場的角度下去做分析，從三個面向，可以看出目前市場對於拜登當選的機率有多少？

第一點：

拜登最大的特色是重視環保、綠電，如拜登當選，有很大的可能會限縮石油生產，而造成石油價格上漲，首當其衝的產業將是航運、汽車，而從美國汽車產業中可以發現，近期首重綠能的特斯拉股價急漲，而傳統的福特、通用股價卻相對疲弱。

第二點：

拜登主張提高法人稅，從原有的21%提高至28%，首當其衝的將會是景氣敏感的傳統產業、科技業，再來從拜登近期釋出的政策中可以發現，除了綠能以外，最大的受惠產業將是「資訊科技」，而美國四大指數中，資訊科技權重最高的就是NASDAQ指數，其中包含蘋果、微軟、估狗、英特爾等，四大指數中，近日表現最為穩健的就是NASDAQ指數，這與拜登的政策不謀而合。

第三點：

拜登的政策與川普反差極大，如拜登當選，勢必會對股市等資本市場造成一定程度的影響，以CBOE交易所的VIX（恐慌指數）來看，目前VIX所有的期貨契約中，10月契約持續出現最大幅度的正價差，這也顯示投資人預期大選前後，市場將會大幅震盪。

從上述三點，可以看出目前股票市場反應出的現況，拜登當選的機率明顯大於川普。

拜登最著名的政策莫過於是對抗氣候變遷的計畫，主要是要讓美國發電廠在2035年之前達到零排放，短期則預計在四年內升級節能措施，包含安裝5億組太陽能板、6萬組風力發電設施。

而台灣則是在政府的扶持下，預計在2025年綠電將佔總能源產能20%，尤其是離岸風電產業，預計可以創造出1.2兆元的產能，就離岸風電供應鏈來講，長線有政府當後盾，短線則有拜登的題材，當後續電子科技產業開始出現分歧，離岸風電將成為資金的首選避風港。

相關受惠股包含：發電機的東元、配電盤的亞力、功率轉換系統的台達電、變壓器的士電與華城、葉片的上緯投控、機艙底座的永冠、塔架的世紀鋼與中鋼、海底電纜的華新與大亞、水下基建的世紀鋼。

（本文作者為中華財經台分析師鐘崑禎）

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(中時新聞網)