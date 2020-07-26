郎朗、鄧紫棋、歐陽娜娜、周震南、梁龍等在WeTV選秀節目《明日之子樂團季》擔任教師團，朴樹為客座教師，將選出最強樂隊。郎朗日前幫學員達西圓夢，追星周杰倫（周董），親自錄製影像給周董，「我目前在《明日之子》的現場，你的超級粉絲讓我捎個口信，看看會怎樣？」達西為周杰倫演唱自己的原創歌曲，該曲歌詞：「不知道周杰倫會不會演我的父，但是在音樂上他早已經是我的父，教我走這些路，不怕吃些苦，記住，音樂的小孩永不會變壞。」

當朗郎幫他圓夢時，達西興奮直呼：「我明天就訂票回家，我的目的已經完成。」透露自己在音樂路上跌跌撞撞探索，「也許登月跟追夢是一樣的，坎坷又浪漫」。他與團員在舞台上演唱陳奕迅〈讓我留在你身邊〉，唱得鄧紫棋熱淚盈框感性表示：「你們引起了我的共鳴，其實有些時候我覺得我很孤獨。」郎朗也稱讚，「達西你唱太好了，我們都被你震住了」。

《明日之子樂團季》學員達西收到周杰倫的回覆。（WeTV提供）

朗郎在點評時，轉述周杰倫收到達西原創歌曲的心情，「哈哈哈，太有趣了！」並透露周杰倫已知道達西是誰，讓達西聽完興奮不已。此外，朗郎日前在微博分享周杰倫新歌〈Mojito〉影片，為周杰倫的直播首秀打Call，但在發微博時，卻把「打Call我的好兄弟周董」，誤寫成「打我的好兄弟周董」，意外引發郎朗打周杰倫話題。

(中時 )