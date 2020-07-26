八卦山麓疣胸琉璃蟻大噴發，龍眼才結果，就成群爬滿，密密麻麻讓人看得頭皮發麻。（韓德生提供／吳敏菁彰化傳真）

八卦山麓疣胸琉璃蟻大噴發，龍眼才結果，就成群爬滿，密密麻麻讓人看得頭皮發麻。（韓德生提供／吳敏菁彰化傳真）

八卦山麓疣胸琉璃蟻大噴發，龍眼才結果，就成群爬滿，密密麻麻讓人看得頭皮發麻。（韓德生提供／吳敏菁彰化傳真）

尋求防治之道。（韓德生提供／吳敏菁彰化傳真）

太恐怖了！彰化市八卦山麓沿一帶，近來疣胸琉璃蟻大噴發，密密麻麻到處爬行，不僅讓人看得頭皮發麻，更危害到日常生活和工作，在住家電燈開關內築巢，造成開關失靈，農民到果園摘果，數十隻落到衣服、口袋滿身爬，住戶疾呼找對策、有效防治。

近來彰化市福山里、安溪里、大竹里、香山里、台鳳里、快官里、石牌里及桃源里等住戶，遭疣胸琉璃蟻肆虐，從戶外田野入侵居家室內，危害日益擴大，居民苦不堪言。

彰化市民代表韓德生指出，近兩年疣胸琉璃蟻數量爆增，成群移竄到民宅，在住家屋頂天花板內築蟻巢，在房內密密麻麻到處爬，還咬人。更有住戶反映，戶外停車30分鐘後，擋風玻璃及車體上就被大量的疣胸琉璃蟻佔據，成群入侵多到簡直像在演恐怖片了。

彰化師範大學生物系教授林宗岐指出，近幾年環境的劇烈變化、生態的失衡，包含農藥及殺蟲劑使用不當，都是可能原因。

韓德生也籲請實施田野調查，建立彰化市疣胸琉璃蟻害生態範圍GPS，未來協助彰化市公所做為防制計畫的基礎資料庫。並訂於8月4日在介壽藝文館，邀集里長召開疣胸琉璃蟻防制會議。

林宗岐指出，疣胸琉璃蟻喜好隱蔽性高的環境，聞到忌避氣味會逃竄，噴灑薩殺蟲劑，反而會四處擴張，建議農民加強清園、減少蚜蟲和介殼蟲提供蜜露給疣胸琉璃蟻，若數量龐大可用皂素、硼酸混蔗糖水做防治。

林宗岐也提醒，防治的目的在於控制族群數量及密度，控制在「不會危害、不會干擾」的程度，若將環境中螞蟻全殺光，生態系循環中可能會出現別的物種取代，造成另外一種失衡。

(中時 )