周迅、大張偉、張亞東與馬東上愛奇藝音樂綜藝節目《樂隊的夏天2》，他們組成超級樂迷團，和現場觀眾與專業樂評人一同參與投票。而周迅除了演員身分，但其實她在進演藝圈前最開始的工作就是在酒吧唱歌，出道後周迅出過多張專輯，她的膾炙人口的代表作有〈看海〉、〈十字街頭〉，對於第一次參與音樂節目，周迅也笑說很興奮，期待現場與其他人碰撞的火花。

節目一開始，周迅上場演唱電影《色•戒》裡湯唯唱過的歌曲《天涯歌女》，第一次演唱此曲是在今年五月為了公益義演，她天然獨特低沉嗓音具特色，此次站上舞臺再次演唱，雖然拿麥克風的手因緊張而顫抖，但在鋼琴的伴奏下聲音極具穿透力，魅力值爆表，節目播出後此段更登上微博熱搜，得到網友一致的稱讚，稱她是「被演戲耽誤的歌手」。

難得上節目的周迅被大張偉與馬東拷問，馬東問她「愛音樂人嗎」？周迅坦率地說因為愛音樂，所以也愛音樂人，大張偉更不怕死的追問愛過幾個音樂人，引來周迅的眼神警告。周迅表示自己從很早就聽搖滾樂，黑豹樂團、鄭鈞、竇唯都是他喜歡的音樂人。

(中時 )