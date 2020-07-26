遊客李俊賢日前遊台東初鹿牧場，突然有頭毛驢向他投懷送抱，還發出撒驕似的悲鳴，原來阿賢曾是該牧場員工，照顧這頭驢子3年，阿賢離開牧場2年，舊地重遊，竟被驢子認出來，人驢深情互動，旁觀遊客好生羡慕。

阿賢日前與家人同遊初鹿牧場，到了可愛動物區時，1隻驢子突然跑過來，往阿賢身上瘋狂磨蹭、熱情獻吻，甚至發出撒嬌般的哀鳴，宛如久別重逢老朋友，在抗議「怎麼那麼久沒看到你」，阿賢也溫柔地輕拍驢頭，旁觀的遊客既羡慕又驚訝地說：「牠認識你耶」。

人驢情緣

原來阿賢曾是初鹿牧場的動物照顧員，該牧場5年前引進1對驢子，公驢取名「弟弟」，母驢名喚「妹妹」，剛進牧場時就由阿賢負責餵養、照料，弟弟的驢脾氣雖然很倔強，但是也對阿賢特別有信任感。

弟弟與妹妹被送作堆後，3年前生下小「驢寶」，沒想到從此老婆跟兒子都不理牠，有時老婆還會對牠飛踢家暴，遭到排擠的弟弟心情盪到谷底，甚至有憂鬱症傾向，牧場只好暫時將牠隔離，24小時監控，獸醫要打針時，也一定要找阿賢來陪伴，安撫弟弟的情緒。

阿賢照顧弟弟的時間約有3年，2年前轉換跑道離開牧場，這次舊地重遊，沒想到弟弟還能一眼認出他，看到人、驢深情互動，一旁的遊客都很感動。

(中時 )