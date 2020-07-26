香港衛生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君在今（26日）下午於疫情記者會中宣布，香港今日增加新冠肺炎確診病例128例，其中25例為境外輸入，其餘103例為本土病例，這是香港連續第五日單日確診突破百例，總確診病例數目前已突破2600例。

香港連續第5日超過百例確診病例，有入院需求的病患遍布香港四處，甚至有部分患者仍居住在家裏等待送院。中大醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌表示，如果確診病患的家中沒有設置獨立房間、衛浴的話，要在家中等候送醫多日的情況相當不理想，因為這樣會大大增加病毒傳播的風險，另外有部分沒有病徵的病人因擔憂，而在有關單位通知前自行到跑到醫院就醫，這期間乘坐大眾交通工具也會增加社區感染風險。

公共醫療醫生協會會長馬仲儀今日受訪時也表示，目前醫院病床可能都已人滿為患，病患等候入院的時間可能將會更長，即使自行前往急診室就醫，仍然需要等待，且確診病患到急診室就醫，當中過程會增加病人交叉感染的風險。

(中時 )