今年初總統大選前，政治對立，造成網路充斥許多假訊息，警方積極「打假」，引發藍營質疑「查水表」辦藍不辦綠的爭議。根據統計，去年警方移送《社維法》案件暴增，但法院裁定僅2成開罰，國民黨立委提案修法。警政署也指出，正研議修法，就社維法散布謠言的構成要件，規畫更嚴謹的審核條件，維持保障民眾言論自由及社會秩序安寧的平衡。

警政署表示，針對網路假訊息案件，警方訂頒偵辦流程，從警察機關受理或接受舉、告發假訊息案件、製作筆錄、涉及其他行政機關移請認定訊息真偽，以及最後移、函送地檢署或法院後續偵審的流程，均遵守程序正義，依照法定程序辦理。

此外，對於疑似假訊息的行為，會視其觸犯法令，依「特別法優先普通法」及「先刑事後行政／刑罰優先／刑事先行」原則，適用相關法令，落實法治精神。

警政署也解釋，警察機關接獲地檢署發交查案件、受理行政機關、民眾告訴、告發等爭議、假訊息案件，除明顯係個人對相關公共事務之評論或質疑，無涉虛假訊息或危害之情形外，均依所涉違反法令偵處。但警察機關並無最後案件偵結權，須依法調查並將結果送管轄地檢署或法院後續偵審。

至於有關警察機關移送違反社維法第63條第1項第5款案件，即散布謠言的部分，法院裁定不罰比例較高的爭議。警政署表示，已研議修法，就該法之構成要件規劃更嚴謹之審核條件，俾維持保障民眾言論自由及社會秩序安寧之平衡。

(中時 )