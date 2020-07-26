優人神鼓26日清晨在太麻曙光園區，擊鼓迎天光，為地球祈福。（民眾提供／莊哲權台東傳真）

「咚咚咚」，天才剛亮，台東縣太麻里曙光園區海灘上，鼓聲伴隨著海濤聲，撼動天地，直到太陽從海平面冉冉升起。農曆6月初6是傳說中的天門開，優人神鼓今天日清晨，以鼓聲，向天地懺悔，為地球祈福，現場300多名觀眾，共享這莊嚴的一刻。

今天是農曆6月初6「天貺節」，傳說是玉帝開天門的節日，相傳這1天，民間的所有祈求、懺悔，都可直達上天，26日清晨5點，優人神鼓在第一道曙光的照耀下，以莊嚴的鼓聲向天地懺悔，為地球祈福，以擊鼓供養天地山海。

在地的王姓居民說，清晨5點多一些，東方魚肚白，打鼓的人在沙灘上一字排開，之後便是持續半小時的鼓聲，一開始只有單純鼓聲，微微海浪聲，樹欉蟬鳴聲隨後也來伴奏，沒多久，迎來太陽從雲層中慢慢露臉，蟬聲也在這時退去，又剩單純的鼓聲，直到太陽露出全貌，鼓聲方息。

優人神鼓昨晚受邀在台東縣大武鄉尚武濱海公園的「最美星空音樂會」演出，今天轉移陣地到太麻里曙光園舉辦「開天門，迎曙光」活動。

「感恩上天的恩賜，感謝『光的臨在』！我請求原諒！我的無知和慾望傷害了我所居住的美麗星球，破壞了地球的生態」，在新冠肺炎疫情趨緩之際，太陽從東方的海平面冉冉升起，優人神鼓與現場近300名觀眾靜坐沙灘，在晨光下如此祈禱著。

(中時 )