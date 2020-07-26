西甲巴塞羅納隊前教頭巴維德（Ernesto Valverde）曾在2019年受訪時，幫陣中阿根廷籍球星梅西（Lionel Messi）解釋，在每場比賽前幾分鐘，梅西會在球場看起來像是漫無目的地走著，實際上，他卻是在默默觀察對手。

外電指出，比賽前幾分鐘梅西看起來像在散步，往球場四處漫步，他其實是透過這短短幾分鐘偵查對手的狀況，試圖了解對手每一個防守者的位子，巴維德透露：「隨著球賽進行，他（梅西）越來越了解對方站位，也能完美掌握到敵隊的弱點。」

透過這樣的試探，梅西了解防守者位置，可以幫助他拿出什麼樣的策略來應戰，當他發現機會，就會毫不猶豫出擊，國外推特上也有不少對於梅西做法的討論，足球站Pausa Futbol研究了2017年1月的比賽，發現梅西在比賽中為球隊多製造的空間，在一場比賽中約66％的時間是有高績效的，對比其他隊友如布斯克茲（Sergio Busquets）、伊涅斯塔（Andres Iniesta）的50％高出不少，像巴薩這樣才華洋溢的隊伍，應該要更加善用梅西創造出來機會。

(中時 )