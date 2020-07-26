為提振消費信心，促進消費回暖，7月26日上午10點北京消費季將發放150萬張政企消費券，其中線下餐飲購物券100萬張、智慧產品券50萬張，消費者可在京東APP領取。其中工商銀行將發放5000萬元（人民幣，下同）工行消費券，在工行手機銀行領取，陸續推出面向支付寶、微信、京東等平台使用的消費券，為消費者提供更多消費管道選擇。

據新華網報導，另外政企專券將於8月上旬新增一批餐飲購物企業，新增一批消費券發放平台，不斷提高參與企業覆蓋率，滿足消費者到店消費需求。同時，在保持現有消費券卡包優惠補貼力道基礎上，將從8月上旬開始，對目前已參與線下餐飲購物消費券的企業和近期擬報名新增的企業，降低企業配資，將政府和企業目前1比1配資調整為2比1。

例如原來消費者領取一個卡包到店消費後實際可享受120元優惠，其中政府補貼60元，企業讓利60元，擬調整為政府補貼80元，企業讓利40元，助力企業紓困解難，消費者仍然享受120元的優惠。

(旺報 )