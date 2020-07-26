中華民國紅十字會新北市水上安全工作大隊會長王敬皓呼籲，下雨就撤離溪邊，並盡量往高處躲避。（王敬皓提供／戴上容新北傳真）

暑假炎熱，三峽大豹溪擠滿玩水民眾，遊客昨（25）日失去警覺，下午3點時溪水瞬間暴漲，23名民眾被兇猛溪水困住，所幸在消防員與16名義務幫忙中華民國紅十字會隊員幫助下順利獲救；中華民國紅十字會新北市水上安全工作大隊會長王敬皓呼籲，下雨就撤離，並盡量往高處躲避。

王敬皓說，大自然的力量不容小覷，常有民眾不聽勸導，聽到哨音響起，仍執意要到溪邊玩水，昨日事件轉眼瞬間，當隊員們回報時，溪水突然暴漲，平常隊員依靠水流混濁辨認危險，但昨日溪水還未混濁就已上漲十公分，情況很特殊又危急。

王敬皓補充，所幸在隊員羅井茂、蔡親偉、杜國業、陳要然、林增元、馮華、盧炤宏、高明龍、王中軒、陳佛賓、池旺融、余明俊、方可晴、林芳吟、陳蕾蕙、黃隆明等人指揮下，23位民眾才順利度過溪流暴漲受困的難關。

王敬皓提醒民眾，這是六、七月以來第二次的事件，當溪水變得混濁夾帶落葉枯枝表示上游溪水暴漲了，當下要盡快上岸撤離至安全區，千萬不要涉水返回，而是往地勢較高處躲避，但同時要注意是否有落石狀況，避免這情形發生就是下雨就撤離，這樣才安全。

(中時 )