胡瓜主持本周《綜藝大集合》，女兒小禎又來挑戰遊戲，這次特別邀請「秀屋時尚舞蹈團」性感的外國舞者來表演開場舞，火辣舞蹈讓現場尖叫聲連連。男舞者婀娜多姿的舞姿雌雄莫辨，讓眾人看傻眼，也讓胡瓜說：「有這舞台讓舞者們表演，讓觀眾知道原來有這麼棒的演出團體！」

表演結束後，胡瓜規畫一個遊戲給舞者們，在「動滋動滋挑戰賽」關卡，參賽者的頭需要戴著安全帽，利用甩頭方式，將帽上的球，甩出圓弧形，並將不同高度的保特瓶打下，秒數短者就能獲勝。而第二關，就是「抬腿遊戲」，正妹舞者與何美PK，兩人鞋底都貼有砂紙，必須利用後彎抬腿的方式將氣球踢破，氣球數多者獲勝。

小禎拿出實力玩遊戲。（民視提供）

胡瓜與小禎看到這個遊戲，也技癢了一下，開健身房的小禎果然有練過，超快速度完成，但胡瓜的「緩慢」的「抬腿秀」竟讓現場藝人笑哈哈，他將雙腿舉高，橫越過頭踢破氣球，只見他痛苦表情做了7、8下，直接癱倒在地上，不服輸的精神也讓現場所有人歡呼。

(中時 )