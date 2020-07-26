蓬佩奧再批陸：南海不是你們的海洋帝國 17:172020/07/26 中時 施施 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美國國務卿蓬佩奧25日再次針對南海爭議發表評論，猛批大陸違反國際法，他還重申，南海並非「中國海洋帝國的一部分」。(美聯) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國國務卿蓬佩奧25日再次針對南海爭議發表評論，猛批大陸違反國際法，他也重申，南海並非「中國海洋帝國的一部分」。 蓬佩奧在推特上發文，重申美國反對北京的南海主張。蓬佩奧指出，華府政策明確，重申南海「不屬於中國海洋帝國的一部分，若自由國家不採取行動，中共將取得更多領土」。此外，南海爭議也必須透過國際法解決。 澳洲先前發出聲明，反對大陸在南海的主權聲索。 (中時 ) #蓬佩奧 #美國 #南海 #主權 #大陸 也許您會感興趣 推薦閱讀 中美南海拚場 陸不再忍氣吞聲 04:102020/07/22 話題觀察 華府鷹派吹響集結號 蓬佩奧操盤 對北京全面出擊 22:382020/07/23 國際 蓬佩奧操盤 鷹派放大絕 04:102020/07/24 兩岸要聞 蓬佩奧籲全球聯手改變中共 對抗暴政捍衛自由 06:312020/07/24 國際 陸媒環時：蓬佩奧的新演講態度惡毒 且注水嚴重 11:172020/07/24 兩岸 批蓬佩奧想對華搞「新十字軍東征」華春瑩：蚍蜉撼樹 12:432020/07/24 兩岸 蓬佩奧痛批中共 陸外交部斥：罔顧事實 顛倒黑白 17:472020/07/24 兩岸 蓬佩奧新鐵幕演說 籲改變中共 04:102020/07/25 國際大事 陸駁反華謬論 搞新十字軍東征 04:102020/07/25 國際大事 蓬佩奧演說 包道格：美陸「接觸模式」正式結束 進入敵對關係 10:082020/07/25 兩岸 國際熱門新聞 美大選川普對拜登 台人支持誰？民調結果超意外 - 時事 已被北京收買？譚德賽反嗆蓬佩奧4字 美籍WHO專家透露心裡話 - 國際 穢言羞辱國會女同事 共和黨議員被踢出公益團體董事會 - 國際 自曝去年底才知新冠！石正麗批美荒謬 要川普道歉 - 國際 激增41海軍陸戰隊員確診！美駐沖繩基地群聚感染擴大 美軍入境強制篩檢 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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