美國國務卿蓬佩奧25日再次針對南海爭議發表評論，猛批大陸違反國際法，他也重申，南海並非「中國海洋帝國的一部分」。

蓬佩奧在推特上發文，重申美國反對北京的南海主張。蓬佩奧指出，華府政策明確，重申南海「不屬於中國海洋帝國的一部分，若自由國家不採取行動，中共將取得更多領土」。此外，南海爭議也必須透過國際法解決。

澳洲先前發出聲明，反對大陸在南海的主權聲索。

(中時 )