「心‧境 廖芳乙創作個展」即日起至9月8日在中友時尚藝廊展出，中友百貨特別取得廖芳乙的授權，以「心‧山水50」畫作開發1千個「寄情山水抱枕」提供中友家族會員兌換。（馮惠宜攝）

藝術家廖芳乙用西方媒材表現東方精神，以老子道德經為底蘊，傳達由內到外的意涵來自日常生活的點滴裡，從而創造出「心．山水」的油畫系列作品，在國內疫情解封後，中友時尚藝廊邀請她帶來24幅這系列創作舉辦「心‧境：廖芳乙創作個展」，盼以藝術沉殿浮動的情緒，幫助觀者探尋自我心靈。

廖芳乙畢業於國立台灣藝術大學美數研究所，本身興趣多元，2003年走訪西安深深迷上中國的刺繡文化，將刺繡的元素帶入她的繪畫當中；鑽研老子的道德經，也持續不斷的修煉瑜珈，研究印度佛法…，「心．山水」的油畫系列創作，則是她用繪畫描繪出心中的大山大水，紀錄生長歷程中每一刻的感動。

廖芳乙說：「有幸在2010年遠赴義大利威尼斯參加雙年展，那次的旅程讓她大開眼界，自此更加努力創作，她的畫作裡包含了許多生活上的趣味，某一次將自己栽種的盆栽帶入畫作中，竟然成為畫中的一座高山，彷彿進入一花一世界、一草一天堂的遠大境界中，這樣的偶然也讓她覺得很有趣、並且深深著迷」。

「心‧境 廖芳乙創作個展」即日起至9月8日在中友時尚藝廊展出，共展出24件精彩作品，在畫作中可看到東方的線條結合西方的色彩，無論是留白、彩墨、點描、揮灑都具有廖芳乙獨特的天然韻味。

廖芳乙也特別捐出一幅價值90000元的「拈花微笑02」義賣，所得將全數捐贈給財團法人博幼社會福利基金會，「拈花微笑02」靈感來自印度佛陀的手拈蓮花，寓意深遠，歡迎有興趣的民眾前往參觀。

(中時 )