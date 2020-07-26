1名女子日前與好友相約KTV歡唱，正要返家時被1名男工友人要求能否以手機教學到他家一坐，殊不知當女子結束完要開門離去時，卻遭到男工人背後熊抱將她強壓在客廳沙發上，先用舌頭舔遍女子全身後硬上，完事後丟了500塊給她，女子憤怒提出告訴，全案因男工人犯下強制性關係，被判處4年的有期徒刑。

此名女子善良因深怕男工人不會使用手機被炒魷魚，進而答應前往男工人的家進行手機教學。女子在教學完畢後，開門要離去時，突然被男工人從背後熊抱，接著強行被強壓在客廳的沙發上，先對舔遍女子全身，再強行脫去女子身上衣物，女子抵抗過程大叫：「我有男朋友了，你可以找更漂亮的」，男工人仍持續強行親吻女子的臉頰，還繼續往下把女子所有部位都舔過，進而強行硬上後丟500塊給她後進到浴室洗澡。

女子氣憤向男工人提出告訴，法院傳喚到案時，男工人聲稱確實有邀請女子來自家教學手機，可能只是小喝幾杯醉了。但是法官根據女子的證詞，認為根本不可能是酒後亂性。女子表示，自己遭到性侵後，立即到醫院驗傷存證，女子還說明當天被男工人舔完全身後，感到自己身體變得很臭。法官根據鑑識人員的報告指出，當天在男子的房間，並未採集到相關唾液等證物，可以說明2人只是朋友關係，女子並未進入到房間裡。全案判定男工人因為滿足個人性慾，強制逼迫女子進行性關係，判處男工人4年的有期徒刑。

(中時新聞網)