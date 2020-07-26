香港新冠肺炎第三波疫情嚴峻，香港衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，截至今日凌晨零時，香港新增128起確診病例，當中25起為境外輸入個案。本土感染個案為103起，其中68起與其他確診個案有關連，剩下35起感染源頭未明，仍在調查中。

同時，香港政府也在當日宣布針對客船及貨船船員，7月29日起，暫停所有客船及沒有在港處理貨物裝卸的貨船的船員換班安排，知道本土疫情受控為止。至於來港進行貨物裝卸的貨船，政府將增設新豁免條件及收緊現有要求，包括：貨船在本港水域停留期間，所有船員必須留在船上，不得登岸；需進行換班的離船船員，在船隻停留在香港期間須一直留在船上，直至獲安排交通工具直接前往機場登機返回其目的地國家。

至於需要往返香港與大陸、澳門、台灣或外國地區履行其職責的機組人員，到港機組人員必須於出發前48小時內，在擁有認證或獲當地政府認可的檢測機構接受2019冠狀病毒病核酸檢測並取得陰性結果，否則來港後必須到衛生署的臨時樣本採集中心收集深喉唾液樣本進行2019冠狀病毒病檢測，並在採集中心或指定地點等候檢測結果。航空公司亦必須為其機組人員提供點對點的交通安排，禁止機組人員使用同時會服務公眾的交通工具來往機場和其下榻的地方。

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