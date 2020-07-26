（元智大學認為，歷經疫情，智慧校園與智慧教室已是勢在必行。圖／元智大學）

大學博覽會是這個周末的重大活動，讓正在選填志願的大學新鮮人能確切掌握未來前程。元智大學表示，今年在選校方面應關注新冠疫情對未來學習的影響，歐美學校為因應疫情已將智慧校園作為教學環境的改革重點，在教學數位錄製、學生多元評量、自主學習、課程管理扮演重要的角色，學生本身更是需要學習數位技能。

元智大學校長吳志揚表示，元智向以資通訊聞名，在人工智慧、物聯網、大數據等方面著力極深，疫情過後更加速智慧校園的研發與運用，未來不論學生、老師或行政管理，均透過大數據、物聯網與雲端連結掌握學校以及學生學習的狀態。

推動「數位教育」計畫將是未來年輕世代的養成必要。元智大學藉由推動必修程式語言課程、數位教學支援、數位跨域微學程、數位創客教育及智慧校園物聯網平台，紮根學生數位能力與培育數位經濟人才。

由於元智大學為遠東集團興辦，長期受到集團長期資源挹注並與相關企業緊密合作，具備集團十大事業體的資源優勢。元智大學表示，與遠東集團共同推動「產學實習暨人才培訓計畫」，針對大三／碩一學生，進行儲備人才招募與培訓。入選暑期實習計畫表現優異者，可與集團企業簽約，獲頒獎學金並接受一年在學培訓，更可於畢業後直接進入集團企業任職。

實際上，元智大學規劃的「智慧校園物聯網」，在AIoT平台上發展智慧停車位監控、智慧環境監控以及智慧教室。目前元智先以電通學院為學習場域，並將擴及各學院及全校，該系統將來也能在遠東集團的平台上運用。

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