樂天桃猿投手張明翔在對戰富邦悍將賽前，特地到悍將休息區找總教練洪一中打招呼，洪總隨後笑著說很有禮貌，而張明翔則解釋，當時得知洪總要到悍將接總教練時自己還在當兵，這是他相隔半年再度看到洪總，基於禮貌覺得一定要向洪總打聲招呼才行。

張明翔在賽前到悍將休息室找洪總，「前兩天怕打擾你，今天來跟你打聲招呼！」洪總笑著跟他揮揮手，隨後向媒體說這個小孩子很有禮貌。張明翔透露，「我在當兵期間得知洪總去富邦的消息，今年在一軍剛好遇到他，前兩天洪總被媒體包圍，不好意思打擾，但今天是（系列戰）最後一場，所以想說一定要去打個招呼，這是基本禮貌。」

張明翔在去年被帶入總冠軍賽，結束後於11月底入伍，今年3月底才退伍，不過這段期間中職各隊總教練大搬風，原本的教頭洪一中與富邦簽下複數年約，讓他感覺與世界「脫節」。「當兵幾乎不能用手機，是象迷班長跟我說，『欸你們老大換人了！』當時還不懂，晚上跟家人講電話，才知道外面世界都變了。」

桃猿隊牛棚一直是隱憂，尤其是中繼這塊沒有穩定人選，張明翔希望能為球隊分擔，「球隊需要我吃局數，穩定投完之後，後面交給陳禹勳、王耀霖兩位學長，我的部分盡量完成每一個出局數、每一場比賽。」

張明翔今年在二軍表現不錯，他提到在開季前有重新整理自己不好的地方，「在一軍環境自己能力還要再更穩定點，變化球還可以更好，要勇敢進攻好球帶，控制能力、進壘角度和自己要的有落差，需要再加強。」

(中時 )