台南市文資處歷時一年完成《藝綻神仙府—傳統工藝保存者影片2》，今天首映。(曹婷婷攝)

6位傳統工藝大師在《藝綻神仙府—傳統工藝保存者影片2》展現創作菁華。(曹婷婷攝)

「要更好，還要不一樣」、「注重細節可以成就完美」、「茄苳入石柳，是畫稿在帶路！」為保存、紀錄登錄傳統工藝大師的技藝，台南市文資處歷時一年，近身紀錄6位傳統工藝大師，完成《藝綻神仙府—傳統工藝保存者影片2》，完整呈現藝師創作歷程和藝師不為人知一面，今天在台南文化中心舉辦首映會。

台南市文化資產管理處策畫、力果文化導演團隊拍攝製作《藝綻神仙府-傳統工藝保存者影片2》，前後拍攝歷時1年餘，首映會上，藝師與導演群現身與觀眾互動對話，吸引滿場逾百位熱愛文化影像與傳統工藝的朋友共襄盛舉，場面熱烈。

台南市文資處共登錄有26位藝師，近年，文資處陸續以影像紀錄台南市登錄的傳統工藝大師，建構起本市傳統工藝影像資料庫。本次發表《藝綻神仙府2》由6部紀錄片組成，包括茄苳入石柳-陳南陽、木工藝-陳啓村、彩繪-潘岳雄、玉雕-黃福壽、鑿花-蔡德太、粧佛-黃德勝。

其中，陳南陽藝師在影片拍攝不久，就因為車禍不幸離開人世，影片收集過去曾為陳南陽拍攝、紀錄的資料和徒弟示範工藝等方式，彌補未能紀錄南陽師親自敘述創作歷程的遺憾。

此次紀錄包括甫獲文化部登錄為人間國寶的陳啓村藝師「作品的責任感和社會責任心不可或缺」；年過七十、一輩子與廟宇彩繪為伍的潘岳雄藝師「如果多花一點功夫，這幅畫會不一樣」；黃福壽藝師以五感雕琢出的玉雕「要更好，還要不一樣」；蔡德太藝師對鑿花創作貼近事物真實狀態的無盡追求，永遠「要穩紮基本功」；黃德勝藝師對於佛像雕刻的近乎苛求「注重細節可以成就完美」；已故的陳南陽藝師對畫稿設計的要求與專業「茄苳入石柳，是畫稿在帶路！」

6位藝師們的創作經驗分享，不只是多年累積的智慧結晶，更深刻反映出台南工藝職人的人生哲學。現場並搶先首賣《藝綻神仙府2》精裝影像專輯，後續並將於文化局網站、政大書城及各大網路平台銷售，數量有限，有興趣民眾請把握難得機會搶購！

(中時 )