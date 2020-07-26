共和黨眾議員約霍（Ted Yoho）上周一與民主黨新生代美女眾議員歐加修－寇蒂茲，針對失業和經濟問題，有一番激烈唇槍舌戰。但兩人吵完之後，約霍轉身離開時，卻被在場媒體The Hill記者，聽到約霍罵對方「他X的婊子」，引發軒然大波，這位眾院內最保守的議員頓時成為眾矢之的。

約霍陣營否認他說過這番話，但The Hill記者信誓旦旦表示，他的確對歐加修－寇蒂茲用這些話。共和黨團幾乎沒人跳出來護航。歐加修－寇蒂茲先重砲指控約霍，以性別歧視的粗俗言語羞辱女性。

無黨派色彩的基督教終結飢餓團體Bread for the World表示，該組織董事會因為約霍對他人「口頭攻擊」，所以要求他請辭，也已收到約霍的辭呈。

Bread for the World表示，董事會在24日與約霍會面，並尋求他辭職，以重申該會「對於在全球和全國，與女性、有色人種和睦共處」的承諾；聲明中說，「我們認為媒體報導約霍眾議員最近的言行，無法反映我們對董事會成員期待的倫理標準。」

(中時 )