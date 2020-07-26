今（25）日傳出有脫北者從南韓回到北韓後出現新冠肺炎症狀，對此北韓領導人金正恩也召開緊急會議，將國家緊急防疫級別向上升到最高級，更下令封鎖開城，此外也持續追蹤與脫北者接觸過的人員，南韓方面也證實該消息，確實有脫北者返回北韓。

根據《韓聯社》報導，經過北韓媒體報導此事的8小時後，聯合參謀本部終於做出回應表示，軍方已經鎖定特定人士，並在相關機構的緊密互助之下，確認本案相關詳細情形。

據了解，南韓軍方已經鎖定一名在2017年逃離北韓的24歲脫北者金某，目前此人持續失聯當中，金某原本住在南韓的金浦，不過他在本月突然越過軍事分界線逃回北韓，在19日時抵達開城市。

目前北韓已經對金某進行隔離措施，並開始調查過去他曾接數過的人員，開始實行檢測及隔離措施，而開城也在金正恩的令下封城，北韓全國也處於最高級別防疫緊戒。

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(中時新聞網)