美國海軍一架MH-60S「騎士鷹」(Knight Hawk)反潛直升機，不慎扔下重要設備反水雷吊艙，雖然直升機沒有損壞，但是價值2百萬美元的吊艙已經修不好了。

軍事網(military.com)報導，7月9日，第2海上作戰中隊的一架MH-60S騎士鷹直升機，在維吉尼亞州乞薩皮克灣(Chesapeake Bay)的訓練區進行水雷掃蕩蕩任務，將AN / AQS-235深度水雷偵測聲納吊放入海水裡，但是在演習完成後，沒夠把吊艙拉回直升機，反而是投放進海裡。

大西洋海軍發言人珍妮佛·克拉格（Jennifer Cragg）說，直升機並非受傷或損壞而發生事故，目前海軍正在調查出錯的原因與當時情況。

她補充說：「海軍非常重視此類事件，絕對會進行徹底調查，以確定原因。」

Mine countermeasure capability with Raytheon AQS-20 sonar & Barracuda

美國海軍在隨後派出潛水打撈人員，潛入海灣裡尋找，並於7月14日找到沉入海底的反雷艙，但是它們已經受損，海軍安全中心標注為「A級事故」，也就是「破壞得無法修復、修復費用超過250萬美元」

MH-60S直升機，除2名飛行員以外，還有4名儀器與聲納操作人員，所以誤抛下吊艙，顯然4名組員都有責任。不過克拉格拒絕透露，是否有人面臨懲罰，理由是事故的調查還沒有結束。

克拉格補充說，這架直升機載有一個吊艙，這是這類任務的典型舉動。她說，沒有其他飛機，船隻或船在水中受到跌落的威脅。

AN / ASQ-235是雷神公司(raytheon)的反水雷器材，一套系統有4具可消耗式水下無人機（UUV），每一具UUV具有螺絲槳推進器，前有聲納與光學感測器，當偵測到疑是水雷的目標是，先回傳影像到直升機(或是軍艦)，由海軍人員來判斷下一步該如何做，要是決定破壞，無人機有一個穿甲彈頭，以引爆並摧毀水雷。

(中時新聞網)