中國銀保監會及證監會最近接管9家金融機構，外資金融業者分析最新情勢，認為不要單向評斷問題，極可能是大陸銀行業「是時候」有必要進行重組，才能改善資產質量和償付能力，卻又面臨疫情期間的紓困需求、緩解貿易戰的多重經濟責任，這種進退兩難的局面，估測大陸銀監會將更積極地接管部分風險較高的機構，以維持金融穩定。

法國外貿銀行亞太區經濟研究部門指出，中國銀行業近幾年來事實上經歷了源源不斷的衝擊，例如強力去槓桿進程、調整影子銀行資產結構，和目前的中美緊張局勢、新冠疫情大流行等等，像疫情導致信用風險升高，貸款的加速增長也掩蓋了資產品質持續惡化。

雖然如此，外銀發現，大陸官方透過財政及貨幣經濟刺激措施的介入，使得銀行業的資產增速快速回升，以緩和持續下降的獲利能力，法外貿銀分析，大陸銀行業關鍵的挑戰在於未來的自身財務穩定性，償付能力仍然是中小型銀行的主要問題，銀行的資本與監管要求之間的緩衝持續縮小，可見未來行業存在整合空間，未來監管機構可能更積極地接管部分風險較高的機構以維持金融穩定。

(工商 )