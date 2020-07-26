國外疫情仍延燒，民眾不能出國，多選擇到花蓮體驗「微出國」，加上安心旅遊補助，花蓮滿街是人，連市區知名小籠包店也應接不暇公休備料。日前有企業帶領36人踩線團，到七星潭觀星，並預計在下月申請台鐵專列，將有600人組團到花蓮進行深度旅遊，與政府攜手合作，共同復甦國旅市場。

雄獅旅遊六月時與紅崴科技集團簽訂國內獎勵旅遊5天4夜花東之旅合約，將在8月27至29日訪花進行深度旅遊。屆時會有600名遊客搭乘台鐵專列，並走訪太魯閣、馬太鞍濕地、賞鯨等多處知名景點，住宿國際五星級飯店，品嚐在地原住民特色的歡迎晚宴等。

雄獅旅遊六月時與紅崴科技集團簽訂國內獎勵旅遊5天4夜花東之旅合約，將在8月27至29日帶領600名遊客，訪花深度旅遊。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

此外，縣府也開始推動《流星花蓮─2020天文旅遊》系列活動，日前會見雄獅集團36人踩線團，到七星潭賞星廣場，在毫無光害的夜晚，觀看滿天星斗，享受徐徐涼風後，認為花蓮天文旅遊備具潛力，盼未來能透過合作激出不一樣的觀光火花。

雄獅集團踩線團日前至七星潭觀星後，認為花蓮天文旅遊備具潛力，盼未來能與縣府合作激出火花。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

縣長徐榛蔚表示，感謝企業用實際行動振興花蓮觀光，「慢活」是花蓮目前主打旅遊特色，希望訪花遊客都能深度旅遊，認識這塊土地；縣府願意攜手合作，整合各產業鏈，將人潮帶入花蓮，為經濟注入活水，並在政府與民間努力下，共同復甦國旅市場。

交通部觀光局祭出安心旅遊補助，自由行每房補助1千元，中央優先補助花蓮首波8千萬元後，縣府趁勝追擊，再向觀光局爭取第2波補助經費，並與雄獅集團合作，推出深度旅遊，提振後續地方觀光產業。

暑期花蓮許多強檔活動開跑，縣府為鼓勵民眾到此觀光，祭出許多獎勵，甚至有機會抽中轎車帶回家。（羅亦晽攝）

鼓勵合法旅行社帶團至花蓮遊玩，觀光處副處長張志翔指出，即日起至11月15日前，只要旅行社帶團到花蓮，累計達一定人數，且在合法旅宿業住宿1晚，即可獲得獎勵金，帶團人數達1000人獎勵3萬元，3000人則有5萬元，5000人以上則獎勵7萬元，補助經費申請完畢為止。

另外，自駕出遊的民眾也有額外獎勵，期間內，只要入住花蓮合法旅宿並上網登錄，每房就能參加「玩花蓮、抽豐田」活動，並有機會抽中轎車大獎，歡迎民眾舉家大小至花蓮安心旅遊。

(中時 )