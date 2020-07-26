台1線通霄路段26日發生車輛撞擊事故，兩車輛損嚴重。（苗栗縣消防局提供／何冠嫻苗栗傳真）

苗栗縣通霄台1線北上127.5公里處，26日下午發生車輛碰撞事故，車輛嚴重變形，車上2名女子一度受困，苗栗縣消防局獲報趕抵現場救援，將兩人送醫急救。

26日1輛休旅車與轎車行經台1線通霄路段，兩車撞擊猛烈，休旅車車頭損毀變形，轎車車尾也凹陷嚴重，零件飛噴四散在車道。苗栗縣消防局下午2點半獲報，趕抵現場將受困車內27歲朱姓女子與26歲賴姓女子救出並分別送醫急救，另有36歲賴姓男子也因大力撞擊下造成右手疼痛，由救護人員送醫救治。肇事原因由警方進一步調查處理。

(中時 )