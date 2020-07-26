台1線通霄段兩車撞擊嚴重 車輛損毀3人受傷 17:552020/07/26 中時 何冠嫻 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台1線通霄路段26日發生車輛撞擊事故，兩車輛損嚴重。（苗栗縣消防局提供／何冠嫻苗栗傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台1線通霄路段26日發生車輛撞擊事故，兩車輛損嚴重。（苗栗縣消防局提供／何冠嫻苗栗傳真） 苗栗縣通霄台1線北上127.5公里處，26日下午發生車輛碰撞事故，車輛嚴重變形，車上2名女子一度受困，苗栗縣消防局獲報趕抵現場救援，將兩人送醫急救。 26日1輛休旅車與轎車行經台1線通霄路段，兩車撞擊猛烈，休旅車車頭損毀變形，轎車車尾也凹陷嚴重，零件飛噴四散在車道。苗栗縣消防局下午2點半獲報，趕抵現場將受困車內27歲朱姓女子與26歲賴姓女子救出並分別送醫急救，另有36歲賴姓男子也因大力撞擊下造成右手疼痛，由救護人員送醫救治。肇事原因由警方進一步調查處理。 (中時 ) #車輛 #26 #女子 #苗栗縣 #通霄 也許您會感興趣 社會熱門新聞 女約網聚慘遭放鳥呆蹲路邊 警儲值百元車資助返家 - 社會 向天借膽！館長臉色大變中斷直播 自曝：寶貝兒腿「被踩斷」 - 社會 以為家人被綁架！全裸肥哥路邊狂奔 結局萬人笑翻 - 社會 扯！山友爬百岳違停合歡山 被擋車主苦等2天氣炸下山 - 社會 男好奇上網約砲 翻雲覆雨後對方羞喘一句讓他崩潰了 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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