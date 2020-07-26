有網友目擊放生過程並拍下，上傳到臉書城鄉河溪論壇。（摘自臉書城鄉河溪論壇）

嘉義縣縣環保局副局長楊啟明表示，針對金紙堆放待燒部分，已派員前往了解中。（摘自臉書城鄉河溪論壇）

嘉義縣番路鄉觸口橋下，26日有宗教團體進入放生牛蛙，甚至在溪床石頭燃燒大量紙錢。目擊民眾將照片PO上臉書，引發網友撻伐，嘉義縣野鳥學會理事長陳建樺更是重批「這是放死、非放生，不但不能消災解厄，反而是製造罪孽！」

「簡直可惡至極」陳建樺怒批，牛蛙為外來種，國人引進牛蛙是作為食用，其繁殖力強、體型大，大蛙會吃小蛙，如澤蛙、金線蛙等日益稀少的本土蛙類都是牛蛙的食物，隨意將這些外來種放生，對台灣原生類的生存造成極大威脅。

當地民眾也直呼誇張，指每年都有宗教團體在觸口橋下舉行超渡法會，尤其是農曆七月更頻繁，但從未聽聞有團體進行放生，這真的是史上頭一遭。

警方表示，目前沒有接獲民眾報案，同仁在現場發現燒紙錢的灰燼，但已不見牛蛙的蹤影，據悉，這個團體是今天中午搭遊覽車前來，已派員了解詳細情況，如有發現棄養等違法行為，將通報縣府查辦。

縣家畜疾病防治所長林珮茹強調，放生活的牛蛙形同棄養，此宗教團體放生行為，若經查證屬實，將依《動物保護法》開罰3萬至15萬元。縣環保局副局長楊啟明表示，針對金紙堆放待燒部分，已派員前往了解中。

縣農業處畜產保育科長石蕙菱呼籲民眾應避免任何放生行為，這可能會觸及《野生動物保育法》規定，處以5萬元至25萬元罰鍰，且若有破壞生態之虞者，更可處50萬元至250萬元罰鍰。

(中時 )