建功嶼出海口豎立4座高達3公尺，出自於芬蘭建築師Marco Casagrande 之手的作品「牡蠣人」。（李金生攝）

建功嶼是距離金門本島最近的小離島，退潮時可循舖排於海上的石板步道往來，以金門版「摩西分海」打開景點知名度。（李金生攝）

建功嶼的潮間帶有史前「活化石」鱟的分布。（李金生攝）

建功嶼的生態資源豐富多樣，是暑假親子遊的好地方。（李金生攝）

金門暑假旅遊持續發燒，被譽為金門版「摩西分海」的建功嶼，25、26日連2天出現人擠人，未曾見過的壅塞現況，估計登島遊客逾2000人次，宛如早年戲院散場的蜂擁情景，讓當地居民大呼：「驚人!」

對比平日遊客三三兩兩，甚至有時連1個人也沒有，不少民眾感受國旅大爆發的能量，紛紛趕到現場拍照，也認為有圖有真相，縣府可以好好宣傳一下。

坐落於浯江溪口的建功嶼，面積僅500平方公尺，舊名珠嶼、鰲嶼和董嶼，地方相傳早年百姓將痲瘋病患棄置島上，任其自生自滅，因此又稱「痳瘋島」。國軍進駐後取「打第一仗，建第一功」之意，1960年更名建功嶼。

做為金門新10景之一，原為陸軍W038據點，扼守浯江溪口，可瞭望大、小金門之間海面的建功嶼，隨著國軍「精實案」裁減兵力，在1997年交由縣府接管，闢建為離岸觀光據點。

這座距離金門本島最近的小離島，退潮時可循舖排於海上的石板步道往來，以金門版「摩西分海」打開景點知名度。兩旁潮間帶泥灘有魚、蝦、貝、蟹和史前「活化石」鱟分布，海鳥成群穿梭覓食，豐富的生態資源讓遊客流連忘返。

在建功嶼出海口豎立4座高達3公尺，出自於芬蘭建築師Marco Casagrande 之手的作品「牡蠣人」（Oystermen），成為建功嶼海上地標，也是遊客爭相打卡的亮眼裝置藝術。它以一種優雅、古樸造形詮釋金門人築海為田，與大地共生息的養蚵文化，總讓遊客不禁會多看幾眼。

建功嶼旁還有一尊高9公尺，由「泉州白」優質花崗石雕塑而成的鄭成功塑像，也讓遊客隨著延平郡王遙望對岸故鄉南安，在浯江溪口潮起潮落之間，大發思古之幽情。

縣府觀光處看好這座島嶼的夏日魅力，預期遊客將一波接一波來到，除由駐點解說員提供景點介紹外，也特別提醒遊客注意潮汐時間，並加強清島作業，以免又有人因漲潮錯過離開時間，讓建功嶼變成不讓人走的「關島」。

(中時 )