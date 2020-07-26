縣長盃兒少權益宣導3對3籃球鬥牛賽總決賽，26日在竹南運動公園風雨籃球場登場，選手發揮精湛球技拚優勝。（苗栗縣政府提供／何冠嫻苗栗傳真）

苗栗縣政府連續15年舉辦的「縣長盃」兒少權益宣導3對3籃球鬥牛賽，總決賽26日在上月剛興建完工的竹南運動公園風雨球場登場。

今年縣長盃兒少權益宣導3對3籃球鬥牛賽，分別在通苑、苗栗、頭份及竹南4區辦理，總計共182隊、約1000多位青少年報名參賽，經過4區預賽，81支隊伍脫穎而出，再經決賽。

縣長盃籃球鬥牛賽總決賽選定全新完工的竹南運動公園風雨球場登場，26日參賽選手各個發揮平日練習成果，在全新場域中全力以赴，歷經2個多小時激戰，產生各組優勝。苗栗縣長徐耀昌到場為選手加油打氣，勉勵青少年朋友善加利用這些場地，並發揮公德心，共同維護環境。

徐耀昌表示，竹南運動公園籃球場是青少年運動的主要場所，更是縣府舉辦3對3鬥牛賽的重要場地，但碰上天氣炎熱或是下雨，民眾打球或是比賽受到限制，因此2年前即答應興建風雨球場，如今「縣長，做到了！」，讓民眾與青年學子運動或比賽不必風吹日曬。

縣府爭取內政部補助前瞻計畫經費1.12億元，以竹南頭份運動公園為綠色中心改善周遭環境，更新年久失修的硬體設備、擴大水池、休憩近水步道、園道空間改造、共融親子遊憩區、風雨球場並重整動線等，其中，總面積約900坪的籃球場增設遮陽蔽雨的頂棚，於上個月完工。

(中時 )