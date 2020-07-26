拿三倍券振興愛心吧！三倍券拚出不少商機，不過公益社團在這波疫情中更是重災戶，募款銳減告急，這次發行三倍券，有愛心人士換領後，急奔彰化家扶捐出去，彰化家扶至今已收到13萬8300元，人安基金彰化平安站至今卻仍掛零，疾呼伸援手，也給寒士們打氣。

受到疫情衝擊，彰化家扶今年1到3月、彰化家扶中心捐款少掉300多萬元，發行振興三倍券，家扶希望愛心也能加倍，回顧消費券2009年發消費券時，收到約164萬元捐款，讓受扶助家庭每戶發放2000元，採買民生必需品和孩童們準備開學的文具。

這次三倍券以1000元換3000元，分紙本券、虛擬券兩種，不少公益社團憂心，程序複查化了，影響把愛心直接捐出去！人安基金會彰化平安站，還特別製作「愛心三倍、溫暖三倍」的海報，但發行至今，捐助卻還沒突破零。

人安基金會彰化平安站站長黃毓仁表示，去年至今主動來平安住求助工作的寒士183位，輔導轉介後22位已經可自立回歸社會，另有118位雖有工作，但收入不穩定，尚需人安輔導，企盼社會大眾拉他們一把，渡過生命的寒冬。

彰化家扶主任王震光表示，雖然已經募到13萬餘元，但距270萬元的目標還有遙遠，預期收到的3倍券，將在開學前帶家扶兒採購文具用品、書包、球鞋及民生用品，目前彰化家扶扶助家庭約有1800戶，如果募集三倍券數量充足，就能讓家有2名小孩的扶助戶，發放三倍券1000元，扶助戶有3名小孩以上，發放三倍券2000元。

(中時 )