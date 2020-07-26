高雄市長補選，民眾黨候選人吳益政、國民黨李眉蓁、民進黨陳其邁「三腳督」，李眉蓁日前被爆涉抄襲論文，有粉專看完幾個民調，感到很意外，3人支持度變化很小，更大膽預估國民黨得票會在20-25萬，並猜測吳益政5萬票左右。

3人在此事件後支持度變化小，據《聯合報》報導，國民黨黨務人士就分析認為，這次補選原本就不是三強鼎立的選舉，在候選人形象都相對模糊下，將是兩大黨對決的選戰，可預期投票率不如一般選舉的情形下，若全力催出各自基本盤，就有爭取勝選的機會。

臉書粉專「打臉名嘴」今天也分析說，很意外的是，論文案後，幾個民調顯示，支持度的結構變化很小，甚至預測國民黨得票會在20-25萬票。至於吳益政，吳藉這個機會說出對高雄的理念，讓未來執政者參考就很棒了，吳益政得票數則預估5萬票左右。

該粉專認為，其實輸贏是一回事，這次補選的得票分布，可以作為2022議員選舉部署非常準確的參考，尤其對在野黨更有意義。

網友回應說：「人民對政黨的支持率，有一定的僵固性，人選如果條件不佳，又失誤連連，那就把『落選感言』先寫好吧！」、「本來就是一面倒的情況，國民黨這次選舉，還是沒有了解自己的問題在哪裡，不輸才怪！」、「我來自高雄。如果高雄市長能參考一下吳益政的政見，並請中央修正統籌分配方式，讓高雄有更多經費建設，那是高雄人之福！」

(中時新聞網)