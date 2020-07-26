國泰金控及NBA兩大品牌合作今年邁入第10年，雙方打造的的「國泰NBA3x」，堪稱台灣3對3籃球最高強度賽事，26日在台北實踐大學舉辦第3輪分區預賽。國泰金控廖昶超協理表示，今年在不違背中央流行疫情指揮中心的指導原則之下，國泰選擇在安全情況中，勇敢地舉辦賽事，希望提供年輕朋友們表現機會，期待能讓熱愛籃球的年輕朋友們留下美好回憶。

首場比賽由世新大學吳沛嘉與阿巴西對上輔仁大學，雙方以13比13打成平手進入延長賽，最後輔仁大學以1分之差險勝世新。剛自輔大轉學至世新的吳沛嘉，5月開始加入世新球隊練球，國泰NBA3x賽事是他與世新隊友一起參與的第一場正式比賽，他表示：「自己還在慢慢地調整，進入新學校一切都還在適應中，目前的任務就是跟著球隊練習，跟上球隊的腳步。」

而他的世新隊友阿巴西也表示，和吳沛嘉配合到目前都還不錯，平時和吳沛嘉也都會一起聊天，想到什麼聊什麼相處愉快，對於這次國泰NBA3x賽事，他也認為比賽強度很夠，在比賽中有機會就會秀一下自己，也希望能和隊友一起拿下好成績。

佛光大學劉昕妤目前已跟凱渥簽約3個月。(國泰金控提供)

大專挑戰女子組首輪的「嬌點」，則是戴宜庭領軍文化大學對上佛光大學的劉昕妤，兩人都是以學姊之姿，帶著學妹上陣，最終文化大學11比3完勝佛光大學，順利晉級總決賽，雙方比數懸殊。戴宜庭頂著去年國泰NBA3x大專挑戰女子組冠軍的頭銜參賽，儘管在賽前的三分球大賽時，表現不盡理想，但她笑稱自己是「比賽型」選手，上場表現好比較重要。

具備顏值與實力的劉昕妤，也在這次國泰NBA3x與學妹一起晉級總決賽。她表示，自己比較喜歡五打五，因為三對三靠的是個人技巧，也比較耗費體力，未來希望能加強自己的體力，挑戰更高的舞台。劉昕妤樂於接受不同的挑戰，今年她也將提前參加WSBL的選秀，她表示：「提早參加是自己的想法，有跟教練討論過，是想清楚之後下的決定，家人也都非常支持。」

劉昕妤也因為外貌姣好，被模特兒公司凱渥相中簽約，剛簽入凱渥滿3個月的劉昕妤表示，其實自己從來沒有想過要當模特兒，會簽約也是因為和凱渥討論好，一切以球隊為優先考量。簽進凱渥後，對於模特兒要受訓的美姿美儀及化妝技巧課程，劉昕妤樂觀其成，她分享，過去因為自己身高180公分，從來沒有穿過高跟鞋，一切的體驗都非常新鮮。

(中時 )