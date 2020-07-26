李眉蓁對支持者說「不會再哭了，會跟大家一起拼到底」。（袁庭堯攝）

國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁26日參與「蓁愛高雄新女力」高雄市婦女社團後援會活動，主打婦幼政見，要讓女性在職場不受霸凌、養育下一代不再有負擔。面對論文風波，李眉蓁強調到此為止，不再回應。

「蓁愛高雄新女力」現場聚集共2000多位支持者，國民黨秘書長李乾龍、競總主委林絲娛、立法委員暨競總副總幹事吳怡玎及各地藍營要角均出席，呼籲姐姐妹妹站出來，展現女性新力量。

面對論文事件，李眉蓁對媒體強調希望到此為止，不再回應。對中山大學校長特地發信、對論文風波道歉一事，李眉蓁僅說「尊重學校的決定」。

台上，李眉蓁對支持者說「不會再哭了，會跟大家一起拼到底」，她表示，這次的候選人當中只有她是女性，會發揮堅強的特性，未來她一定重視婦幼，讓女性出頭天，讓養育下一代不再有負擔，讓女性在職場不會被霸凌。

話鋒一轉，李眉蓁批評陳其邁「兩年拼四年」競選口號，應該改為「兩年騙四年」。李眉蓁重批，在民進黨帶領之下，沒經濟、沒權利、沒是非，假借民主分資源。

最後，眾人齊呼「高雄事，我的事」、「市長投3號，幸福來報到」，並合唱《祝你幸福》一曲作結。隨後李眉蓁也在議員陳玫娟與李雅芬陪同下，前往高雄新莊天后宮參拜，並到微笑公園與市民親自懇託、拜票致意。

(中時 )