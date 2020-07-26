台灣今年首例本土登革熱在21日由30多歲男性確診後，非同住的60多歲母親在24日確診。26日發現第3例確診，為第2例同為桃園區長安里里民。桃園市衛生局指出，目前已經進行住家及活動地點噴藥防治。

首例本土登革熱為居住桃園區玉山里30多歲男性，因出現發燒、皮膚紅疹，7月15日及7月19日就醫，於20日進行登革熱NS1快篩結果呈現陽性。第2例則是第1例的非同住母親，不過第1例曾在6月28日、7月5日及7月11日前往第2例住家探視，初步研判為群聚事件。

第3例為桃園區長安里60多歲男性，與第2例為同里確診個案，他曾在7月20日出現膝蓋酸痛、21日發燒、全身痠痛，就醫判斷為流感。但症狀未改善22、24日又到醫院就醫，因為衛生局曾到該里逐戶進行登革熱衛教宣導，他25日就醫時，主動提到此事，經過醫院通報採檢確診。

衛生局說，針對該個案，研判為社區感染群聚事件，已經和環保局緊急動員159人次，針對個案住家及方圓50公尺孳生源清除、家戶訪視及家戶內外化學防治噴藥作業，外圍環境更擴大至300公尺，另外清除155個積水容器，噴灑137戶，也會持續在長安里設置社區篩檢站，主動篩檢，以免疫情擴散

桃園市環保局也在26日動員1萬4000多名環保志工，針對病媒蚊易孳生地點，以「巡、倒、清、刷」方式」清潔。環保局長呂理德也呼籲，民眾應主動巡視居家周遭環境，易積水容器、輪胎都應該主動倒掉積水，並徹底清潔容器，才能去除蟲卵。

(中時 )