「BIO Asia-Taiwan 2020 亞洲生技大會」，26日完美閉幕。大會主席李鍾熙表示，透過線上展覽、論壇、公司展望說明會與商機媒合，臺灣生技產業順利跨出國際進行合作和媒合、募資，將啟動疫後新一波國際商機。。

疫情中全球首場大型國際生技展會的亞洲生技大會，今年如期於7/22～7/26登場，成果也十分豐碩！首創的互動式線上論壇湧入高達5,000觀看人次，其中國外與會者佔30％；備受矚目的全球性一對一商機媒合平台（One-on-One Partnering）也有超過6,000筆的媒合邀請，讓臺灣生技產業無懼疫情，力拚新契機。

李鍾熙表示，「從國內與國際參與度來看，今年以實體加線上方式舉辦是一個對的決定！」

今年在實體展覽共有496家公司參與，1,077個攤位。除以往展區外，也包含國家館、國際藥廠、精準醫療、細胞及再生醫療，還有科技部新創團隊共50個團隊參展。更因臺灣在此次抗疫表現傑出，新增了國際防疫形象館，匯集台灣此次在防疫上，最前線防疫研發能力，包含檢測技術、試劑，疫苗、數位科技、新藥，展現台灣堅實防疫成果。

雖逢新冠疫情，外國人士不便入境台灣，但仍有包括美國、英國、澳洲、瑞士、比利時、波蘭、馬來西亞等國參展，線上展覽除上述國家外，更增加以色列、義大利、奧地利、菲律賓、新加坡等國參與，尋求更多曝光機會，總共線上展覽約有200個攤位。

另外，「亞洲生技論壇」以「危難中找尋生機」為主題，涵蓋全球抗疫、先進療法、精準醫療、數位醫療、及投資與區域合作，也引起 大的迴響。

今年論壇並特別邀請到專精於免疫療法的諾貝爾獎與唐獎得主本庶佑（Tasuku Honjo）線上現身，從其過去開發出免疫檢查點抑制劑PD-1的經歷，分享對癌症免疫治療未來的洞見。本庶佑也在論壇中表示，透過新型免疫療法的提升，希望未來癌症的免疫治療領域能夠愈加壯大，甚至在十多年後的未來，即便癌症不會消失，但將不再是不治之症，而是或許會如同慢性病般，與人類和平共處。

公司展望說明會（Company Presentations）簡報也擴大規模舉辦逾55場，並首次採以線上方式進行，除了國內外生技、製藥、醫材、檢測廠商踴躍參與外，還有來自日本大和企業投資率5家公司、來自以色列10家、義大利7家等國際優質廠商，同時包括科技部生醫生態發展辦公室（BEST）、SPARK Asia、生醫商品化中心（BMCC）等共計45家新創團隊，透過公司簡報提升能見度，增加更多媒合商機。

(工商 )