富邦悍將26日進行「悍將中學主題日」，邀請到校園愛情電影《可不可以，你也剛好喜歡我》的3位新生代實力派演員陳妤、林映唯、程予希為球隊開球，不過曾是中華隊球員的男主角曹佑寧卻沒來，陳妤也在一旁笑罵，「搞什麼！」

曹佑寧因出演台灣棒球電影《KANO》而爆紅，曾因此片入圍金馬獎最佳新演員獎，並在同年入選21U世界盃棒球賽中華隊，該年中華隊在台灣擊敗日本奪下冠軍，而曹佑寧比賽攻守俱佳，證明並不是靠名氣而入選，不過之後曹佑寧選擇朝演藝圈發展，並沒有繼續棒球路。

而《可不可以，你也剛好喜歡我》則是由曹佑寧，以及因《我們與惡的距離》竄紅的陳妤一同擔綱演出，陳妤笑說曹佑寧因為有工作沒辦法來，不過知道悍將球員李宗賢跟曹佑寧兩人是好兄弟。陳妤說開球壓力很大，在場上很緊張，一旁的程予希則剛好相反，「開球距離比較短，所以上場反而很放鬆。」

林映唯是台南人，因地緣成為獅迷，也曾到台南球場看過球，「很久沒來球場，到新莊球場後有熟悉的感覺，所以開球很興奮！」

同片男主角以前是棒球員，陳妤私訊過曹佑寧有沒有「開球秘訣」，「他叫我說要練一下，因為女生開球都很爛，我很生氣回他『我會開！』」

而林映唯則爆料，有一場戲要躺在曹佑寧的手上，當時閒聊問他以前棒球都打哪隊，曹佑寧回應「中華隊」，讓林映唯嚇得拉住他的手直說，「手還好嗎？失敬失敬！」

(中時 )