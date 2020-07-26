國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁26日參與「蓁愛高雄新女力」高雄市婦女社團後援會活動，李眉蓁的婆婆上台力挺自家媳婦，並自豪地說，「我講的，全部都是真的，我若說假話胸部會變小！」

國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁26日參與「蓁愛高雄新女力」高雄市婦女社團後援會活動，主打婦幼政見，要讓女性在職場不受霸凌、養育下一代不再有負擔。面對論文風波，李眉蓁強調到此為止，不再回應。

「蓁愛高雄新女力」現場聚集共2000多位支持者，國民黨秘書長李乾龍、競總主委林絲娛、立法委員暨競總副總幹事吳怡玎及各地藍營要角均出席，呼籲姐姐妹妹站出來，展現女性新力量。

台上，李眉蓁對支持者說「不會再哭了，會跟大家一起拼到底」，她表示，這次的候選人當中只有她是女性，會發揮堅強的特性，未來她一定重視婦幼，讓女性出頭天，讓養育下一代不再有負擔，讓女性在職場不會被霸凌。

綜合媒體報導，李眉蓁的婆婆上台力挺自家媳婦，並自豪地說，「我講的，全部都是真的，我若說假話胸部會變小！」

(中時新聞網)