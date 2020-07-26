員林市晴雨球場公園落成，並啟用廣盛盃籃球錦標賽決賽。（吳敏菁攝）

員林市晴雨球場公園落成，並啟用廣盛盃籃球錦標賽決賽。（吳敏菁攝）

員林市晴雨球場公園落成，並啟用廣盛盃籃球錦標賽決賽。（吳敏菁攝）

員林市晴雨球場公園落成，並啟用廣盛盃籃球錦標賽決賽。（吳敏菁攝）

員林好幸福！184重劃區不僅吸引吸引住宅大廈，也有寬廣的公園綠地，多達有16座公園，為滿足民眾運動需求，還陸續設置了籃球場設施，26日斥資8000萬元的員林市晴雨球場公園落成，並啟用廣盛盃籃球錦標賽決賽，國內藍彈一級戰將投入參賽，比拚激烈，球迷大呼過癮。

今天員林市晴雨球場公園落成啟用，縣長王惠美縣長感謝前任員林市長張錦昆斥資8000萬元，以及現任游振雄市長的用心，其中縣府先後補助270萬元及250萬元，並向教育部體育署爭取補助1056萬元，才有今天的晴雨球場，縣府另爭取教育部體育署補助2億元，並自籌2.7億元，共4.7億元興建彰南國民運動中心，也預計今年底前啟用了。

議長謝典林表示，廣盛盃籃球錦標賽邁入第五屆，在彰化也舉辦多年，是中台灣規格最高的籃球賽事，以往參賽隊伍中的成員多為國內籃壇的一級戰將，今年受疫情影響，場地移師到戶外，選定員林市全新啟用的晴雨球場進行比賽，規模將一年比一年盛大。

員林市長游振雄表示，縣府與市公所攜手合作完成這座6面籃球場大小的廣闊晴雨球場，考量未來球場能更為彈性使用

，並承辦大型賽事與多元活動，因而增建1座表演舞台，搭配6座移動式籃球架，未來也將有更多文化展演、大型賽事在此舉辦，希望帶給縣民更多休閒娛樂活動。

(中時 )