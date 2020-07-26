有調查記者報導指出，中國大陸武漢病毒研究所跟隸屬於巴基斯坦軍方的國防科學技術組織，簽署了3年秘密協議，其協議將會以「研究新型傳染病」的名義，來研究炭疽病、蘇力菌等致命性疾病，希望能進一步控制生物疾病傳播。

根據《印度時報》報導，澳洲調查記者克蘭（Anthony Klan）的調查顯示，中國大陸跟巴基斯坦有著秘密協議，消息人士透露，本次的合作計畫資金來源全由中國大陸方面出資，此外也有科學及物質方面的資助。

雙方的合作計畫被命名為「新興傳染病與病媒傳播疾病生物控制合作研究」，有專家指出，目前武漢病毒研究所正在培訓巴基斯坦的科學家，並建造病毒資料庫，克蘭也提到，目前中巴雙方已經對「克里米雅–剛果出血熱」（Crimean–Congo hemorrhagic fever，簡稱CCHF）進行實驗。

該疾病跟伊波拉病毒類似，有高達25%的致死率，不過巴基斯坦的實驗室，並沒有能力可以處理「生物安全4級」疾病，此外，據了解，中國大陸之所以會資助巴基斯坦進行研究，主要是為了避免病毒在中國大陸境內造成風險。

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(中時新聞網)