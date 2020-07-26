「眾神大捙拚」小封神行動劇打破劇場空間，在吳園公會堂前鳳凰木下演出。(曹婷婷攝)

由台南市政府文化局主辦的「2020台南台語月」，7月初迄今已舉辦20場藝文活動，26日最後一日由莎小戲劇團帶來精緻好戲「眾神大捙拚」，以及首映文化局以《小封神》作品所創作改編的台語影片「府城的奇幻旅程－走揣小封神的傳奇」。

「眾神大捙拚」小封神行動劇打破劇場空間，在吳園公會堂前鳳凰木下，民眾席地而坐，近距離欣賞演出，演員發揮眾神角色個性，與大小朋友互動，戲後除了有獎徵答送小禮物，也分享眾神大捙拚創作過程，團長王郁嵐說，服裝造型靈感取自台南廟宇色調，希望把鮮明的色彩融入每位演員臉譜圖樣，展現濃濃的魔幻感。

而台語月最後一場活動「府城的奇幻旅程－走揣小封神的傳奇」電影今晚7時首映，由王藝明掌中劇團帶來布袋戲演出揭開尋訪小封神的序幕。文化局表示，此片將許丙丁文學作品《小封神》轉化為影像聲音呈現，以台語文學藝術建構出多元化創作想像，發揚台南市歷史人文特色。

(中時 )