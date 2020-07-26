林志穎為公益難得獻聲錄唱。（翻攝林志穎IG）

林志穎的雙胞胎兒子非常可愛。（翻攝林志穎IG）

林志穎日前進錄音室重新詮釋〈驕傲的少年〉，為半年多來各地飽受新冠肺炎疫情影響的所有人打氣，「這段期間有很多孩子克服環境困難堅持學習，生活也許不易，但我們可以帶著一起向上的力量度過難關」；由於這首歌音域較廣，林志穎為求慎重，事前特地向好友信討教征服高音的秘訣。

其實林志穎近幾年已大幅減少演藝工作，主要為爭取更多時間和家人相處，這次接到公益單位邀請為〈驕傲的少年〉獻聲，他二話不說立刻答應，錄音過程中，他看著公益團體行善的影像數度感動，「裡頭記錄了很多青少年自我學習、自我努力的影像，他們不管自身環境如何，依然堅持努力、絕不放棄目標」。

前幾個月為了居家防疫，林志穎10歲大的兒子Kimi都靠上網自學，林志穎說：「之前都沒試過用這樣的方式學習，這次發現Kimi很聰明，竟然開二個視窗，只要一個視窗盯著老師就好，電腦畫面另外一個視窗開著YouTube再看影片。」後來被林志穎和老婆陳若儀發現，Kimi才乖乖地上課。

提到最近很夯的振興卷，林志穎表示已和家人完成領取，「我自己是用悠遊卡綁定振興卷，因為雙胞胎很喜歡喝牛奶，Kimi喜歡喝阿華田，所以用悠遊卡比較方便 ，任何超商都能夠直接使用，也沒有找零的問題」。

(中時 )