唐禹哲在《我的青春沒在怕》飾演毒舌作家。（三立提供）

唐禹哲在三立八點華劇《我的青春沒在怕》飾演毒舌作家「十頁」，身邊有個愛頂嘴、不看書、不閱讀的特助徐謀俊，徐謀俊因劇中對老闆無上下級之分，甚至會威脅，快爬到唐禹哲頭上，網友還封他「史上最痞特助」。若真遇到劇中徐謀俊這種「撩妹玩咖」、「我世代屁孩」風格的助理？唐禹哲表示，他只會在意對方有沒有把事情做好，風格並不是他在意的點，如果事情做不好的話只好請對方離開，萬一對方爬到自己頭上，會請經紀人去處理，因為自己並不擅長此類溝通。

首次合作的兩人劇中有不少肢體接觸演出，徐謀俊表示，對前輩唐禹哲的第一印象是帥帥花美男、大家崇拜的偶像，因此也會擔心對方會不會排斥肢體接觸演法，特別是他在劇中設計蠻多「白目」的舉動。對此唐禹哲表示與演員都是朋友，不會特別分前後輩，劇中肢體接觸幾乎皆為導演安排，他為了角色跟劇情走向都是可以接受的。

徐謀俊在《我的青春沒在怕》飾演唐禹哲特助。（三立提供）

現實中的唐禹哲認為，助理標準除了注意力要集中，最重要的是能幫他注意他的東西，「因為我太常丟三落四，光是護照就在飛機、機場掉了很多次。」不過也有遇過一位會偷他東西的助理，另還有一位助理則是好到快讓他快發瘋，因為他每天準備滿到多出來的食物與補品，讓他吃到受不了，長期下來害他發福了，幸好現在遇到的都很貼心與細心。

唐禹哲與徐謀俊的好交情延續到戲外，兩人私底下也是相當好的朋友，相處方式是彼此互開玩笑，外界對唐禹哲有著「冷面笑匠」既定印象，徐謀俊說唐禹哲是自己學習的對象，並且是很敬業、努力、很照顧他的前輩，能跟昔日大家崇拜的偶像一起合作很開心。唐禹哲則希望觀眾能因為兩人之間的互動、相處而會心一笑，能被觀眾喜歡，自己也會很開心。

(中時 )