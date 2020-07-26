法國西部大城南特的聖伯多祿聖保祿主教座堂，18日清晨遭祝融之禍，當局朝人為縱火方向偵辦，並在19日偵訊一名大教堂的志工。這名盧安達難民17日晚間負責把大教堂上鎖，幾個小時後教堂三處地點就起火燃燒。檢方當時強調，偵訊此人不代表解讀他涉案，因為審訊只是「正常程序」，他也在稍後獲釋。

不過相隔1周之後，案情急轉直下。南特檢方25日深夜，以大教堂「遭祝融摧毀和破壞」罪名，起訴難民志工，警方在26日再度逮捕這名39歲男子，並由檢方要求，在出庭前先收押。

法國《世界報》引述檢察官塞尼斯談話報導，姓名未曝光的嫌犯已經坦承犯案，他的律師夏伯特則告訴南特當地小報《海洋新聞》，男子對自己的行為「悔恨交加」，「與當局配合」。

這場大火摧毀了大教堂的花窗玻璃，以及一架17世紀打造的管風琴。為了搶救這座15至19世紀期間建造的大教堂，當局調派上百位打火兄弟，終於讓其主結構免於遭破壞。

(中時 )