民進黨立委王美惠 (翻攝王美惠臉書)

中選會近日公布會議紀錄指出，民進黨嘉義市立委王惠美因違反《選罷法》而遭檢舉，經查認定屬實，裁罰50萬。此外，有一陳姓民眾於臉書張貼漫畫灌籃高手中的角色三井壽貼圖，也被認定違法而開罰17萬。民進黨新竹縣立委候選人周江杰也被人檢舉，但裁定不罰。

中選會本月發布6月12日第546次會議紀錄並指出，王美惠於2020年1月11日下午2點5分，於臉書粉專發布投票動態，而大頭貼照標示「回嘉投票、我們惠贏、總統投3、立委投6」等字樣，暗示總統投蔡英文，立委投王美惠。經查後認定違規事證明確，依《選罷法》第56條第2款、第110條第5項，處新台幣50萬元罰鍰。

王美惠今日稍早於臉書回應，當時是小編基於一片好心因而發文，但的確有未注意到的地方，也會負起全責，對於疏漏不會逃避。

此外，有一陳姓民眾在2020年1月11日上午8點22分時，於個人臉書張貼貼文「投起來別讓他人決定自己的未來」，並附上漫畫灌籃高手 14 號三井壽角色圖片，圖中印有「3分神射─永不放棄的14 號」文字，其中數字 3 及 14 均以特別以圓圈標記，且該貼文設定為公開可供不特定人觀覽。因此遭人檢舉影射投票給總統候選人3號蔡英文及民進黨政黨票14號。

陳姓民眾至台北市文山二分局到案說明表示，不知道《選罷法》等規定，貼圖只是因年輕人投票率較低，希望年輕人可以踴躍投票。中選會認為，依法投票日當天不得從事競選或助選活動。陳姓民眾雖稱是為促請大眾踴躍投票，但數字3及14均以特別圓圈標記，因此認定違規事證明確，處17萬罰鍰。

周江杰也被檢舉在1月11日投票日當天穿著民進黨台灣派對帽T至投票所投票疑違反《選罷法》。但經查服飾並無候選人姓名、政黨名稱、號次等文字，因此不予處罰。

(中時 )