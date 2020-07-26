1名正妹媳婦婚後與老公性事不順，竟轉向自家6旬公公熱愛，2人還多次共赴摩鐵開房間，或趁老公外出工作不在家時，進而大戰數回合。6旬公公還曾傳訊給正妹：「妳那邊流出來好臭，但我好喜歡」，正妹竟也時常以「老公」稱呼自己的公公，然而某天2人照樣激情纏綿後，正妹竟然向這位6旬公公提出告訴，聲稱公公性侵害自己，令人百思不得其解。

經法院傳喚到案時，正妹聲稱6旬公公未經過她的同意，強迫自己與他進行性關係。然而，法官根據2人的訊息得知，正妹曾傳給6旬公公限制級的內容說：「今天我們做完，內褲上都充滿你的嘉明味，喜歡被你的小弟弟不斷進出」，也發現6旬公公的回訊：「妳那邊流出來的好臭，但我好喜歡」，法官甚至還觀察到，2人彼此以老公、老婆互相稱呼彼此，認定2人是亂倫戀情，並非性侵強暴案件。

正妹眼見證據確鑿，立刻強辯自己因婚姻不滿意，要打算與現任老公離婚，不料遭到公公的阻擋，還謊稱半夜睡覺時，公公色性大發溜進房間硬上她，自己經一番抵抗，仍是被公公強暴得逞。然而，法官認為正妹所說的這些話，根本毫無根據只是瞎掰，判處正妹3年的有期徒刑。

(中時新聞網)