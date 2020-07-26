國民黨高雄市議員李雅靜被揭露她的中山大學碩士論文口試委員是已故高雄市議長許崑源及國民黨前立委侯彩鳳，引發外界質疑。教育部表示，大學學系聘請學位考試委員會委員，應秉學術專業及同儕共識審慎認定為之，避免傷及高教品質及大學自主。

侯彩鳳為中山大學高階公共政策碩士畢，許崑源是私立三信家商畢業，他們是否有資格成為李雅靜碩士論文的口試委員，引發爭論。

依《學位授予法》第8條規定，碩士學位考試委員會之委員，應對修讀碩士學位學生之研究領域有專門研究，並具有下列資格之一：一、現任或曾任教授、副教授、助理教授；二、中央研究院院士、現任或曾任中央研究院研究員、副研究員、助研究員；三、獲有博士學位，且在學術上著有成就；四、研究領域屬於稀少性、特殊性學科或屬專業實務，且在學術或專業上著有成就。

其中第三款、第四款資格之認定基準，由辦理學位授予之各系、所、院務會議或學位學程事務會議定之。

教育部說，各系所如以「獲有博士學位，且在學術上著有成就」、「研究領域屬於稀少性、特殊性學科或屬專業實務，且在學術或專業上著有成就」等條件來聘請學位考試委員會委員，應秉學術專業及同儕共識審慎認定為之。

(中時 )