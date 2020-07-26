現代人有科技進步，智慧型手機不離身，通訊軟體更是隨時關注。不過，有網友指出，和朋友聊天時被「秒回訊息」的壓迫感太強，形成還需要「拖一下」再回覆的現象，網友意見兩極，更曝「要求別人秒回」才叫做真正恐怖。

原PO在PTT「womentalk」上表示，自己習慣有訊息都會直接點開「秒讀秒回」，不管是公事或是和朋友閒聊。但後來有一個好朋友卻跟他說，除了公事會馬上處理外，其他訊息都會「先放一會兒再慢慢回覆」，認為這樣比較沒有「壓迫感」。因此現在原PO收到訊息也都會先擺一邊，如果發玩訊息被秒讀也會覺得壓力很大。問其他網友是否也有同感，還是只是自己懶得社交而已。

原PO表示，有一個好朋友卻跟他說，除了公事會馬上處理外，其他訊息都會「先放一會兒再慢慢回覆」。（摘自PTT）

貼文一出，網上開始熱議，有網友直言，自己就曾經秒回造成他人壓力，表示「有壓迫感，同學介紹的女生對象剛認識就秒讀秒回，後來委婉表達不舒服，雖然對方也努力去改善了，但仍然頻率不對，果斷放棄......。」其他網友分享「在打字的時候看到別人seen很緊張欸，我也不喜歡秒讀」、「除非打電話或是視訊，不然文字訊息都會放個兩三分鐘再回」。

其實，大多人認為被秒回「不會有壓力」，不過自己並不會「秒回對方」。網友表示「我就不喜歡秒讀秒回，除非我很閒」、「不會有壓迫，但我被秒回不一定會秒回」、「會嚇一跳，但不會覺得有壓力」。有人認為原因是「這樣那天已讀不回才有藉口說忘記回了」。

不過更有網友點出，其實壓迫感是來自對對方的感覺，無關秒回。表示「沒有好感就會有壓迫感」、「是你讓人有壓迫感，跟秒回沒關」、「有看到就回啊！這樣就覺得壓力？」、「說來真好笑，你期待的人傳訊息來的時候就不會有壓迫感」、「有時候剛好在用手機，訊息跳出來就回了。只是順手阿…」。反倒是放太久，往往會忘記回。

至於真正會感受到壓迫的反而不是被秒讀，網友透露，「要求別人秒讀秒回比較讓人有壓力」、「主動密又突然消失的人才令人問號」、「一直不回才有壓力，到底要等多久」。

(中時新聞網)