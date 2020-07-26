百工百業挺其邁大會今下午4時在高雄海寶國際大飯店登場，民進黨立委余天現場演唱《思慕的人》、《回鄉的我》，還改編歌詞「其邁啊緊返來，緊返來回來阮身邊」，獲得全場掌聲歡呼；而這場也是蔡英文總統首度南下為陳其邁站台的第一場競選造勢，下周將在二度南下參加社群之夜，全力催票。(劉宥廷攝)

高雄市長補選剩不到20天，民進黨的陳其邁祭出府院牌催票，蔡英文總統26日南下站台百工百業挺其邁，是小英、邁邁首場合體的競選造勢；蔡英文向高雄人掛保證，陳其邁是選戰中唯一做好準備的候選人，也強調，高雄人會用最嚴格方式監督執政者。

百工百業挺其邁大會今下午4時在高雄海寶國際大飯店登場，民進黨立委余天現場演唱《思慕的人》、《回鄉的我》，還改編歌詞「其邁啊緊返來，緊返來回來阮身邊」，獲得全場掌聲歡呼；而這場也是蔡英文總統首度南下為陳其邁站台的第一場競選造勢，下周將在二度南下參加社群之夜，全力催票。

陳其邁致詞時不忘回憶當時2018年市長選輸，小英總統跟他來到高雄寶珠溝里活動中心，兩個頭壓低低的，「鄉親對我們的批評，市民對我們的批判，一點都不會客氣，一點都不會留情。」所以他到行政院服務，徹底檢討，一項一項政策更貼近民意，一項一項來推動國家改革。

陳其邁話鋒一轉感謝高雄人不斷地創造歷史，從美麗島事件到6月6號的罷免投票，對政治人物要求樹立了一個標桿，一個政治人物必須認真，一個政治人物必須信守諾言，一個政治人物必須熱愛高雄；陳感信訴求，8月15投票不是投給民進黨或陳其邁，而是心愛的故鄉高雄，也拜託這次投票讓他能有在高雄重生機會。

蔡英文表示，陳其邁變得很不一樣，2018年她和陳其邁都跌了一跤，但2019年她站起來，現在2020年陳其邁也要站起來。高雄人豐富了民主的內容，從1月到現在高雄已經投票2次了，第1次投給蔡英文109萬張票，第2次90幾萬票罷韓成功，再過幾天要進行第3次投票，「高雄人用手中選票證明台灣民主價值，高雄人願意給挑戰者機會，也會用最嚴格方式監督執政者」。

蔡說，這次的補選對高雄來說非常重要，她知道過去兩年高雄人過得有點鬱卒，過去的光榮感不見了，走到哪裡都被人家問「有沒有發大財？」執政團隊有沒有用心，高雄人點滴在心頭。「高雄不是藍的、不是綠的，高雄是台灣民主的驕傲！」蔡英文強調，做得不夠好，就換人來做。

民眾黨候選人的吳益政則在場外找來吊車高掛白布條「還高雄人818億元」、「解決高雄低薪工作」陳情。吳益政說，蔡總統來高雄為候選人打氣，是民主常態，但最重要的是解決高雄市民的困難，他批評台灣政治解嚴，但是財政卻沒解嚴，還在中央心態，把自己當老大。

(中時 )