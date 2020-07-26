台南左鎮化石園區邀請「如果兒童劇團」演出「化石你我他」，小恐龍和吉祥物KOKO也隨機出現在園區角落和遊客玩起捉迷藏。（台南市文化局提供／劉秀芬台南傳真）

台南市左鎮化石園區邀請「如果兒童劇團」暑期演出「化石你我他」，針對園區特色客製化互動戲劇內容，將化石特色融入戲劇演出中，26日透過演員生動活潑的表演，讓小朋友自然而然吸收化石知識，吸引百位民眾入場欣賞，有趣又具童心的演出，讓大人小孩嗨翻天。

台南左鎮化石園區全新「鰭幻足跡」特展，主打360度互動環景劇場與AR實境的APP遊戲，以寓教於樂方式介紹遠古海洋生物的故事。

園區配合特展內容及館藏特色，與如果兒童劇團合作推出「化石」為主題的客製化劇目─「化石你我他」，將豐富化石知識融入互動劇之中，讓小朋友在欣賞表演時，更加深對化石的認識。

除了精彩演出外，如果兒童劇團也精心準備小禮物給回答問題的小朋友，許多遊客於演出結束後表示，今日來到化石園區光看表演就值回票價了，加上各項展覽與互動設備，紛紛表示不虛此行。

除了互動式戲劇演出之外，小恐龍和吉祥物KOKO也隨機出現在園區角落和遊客玩起捉迷藏，讓偶遇到他們的小朋友們驚呼連連。而小恐龍與KOKO也亂入「鰭幻夏日市集」中，帶領遊客除了認識化石園區的豐富館藏外，同時看見左鎮的在地資源及各項美食。

文化局表示，希望藉由如果兒童劇團的互動式表演，激發大小朋友對化石的興趣，並在遊樂的過程中學習到化石的相關知識，在參觀「鰭幻足跡」特展時也能有更深的了解與認識。

今天錯過演出的大小朋友也別失望，如果兒童劇團8／9(日)與8／23(日)將在園區再度演出，而該六日於紅磚廣場亦同步舉辦鰭幻夏日市集，小恐龍與吉祥物KOKO也會隨機現身於園區角落，喜愛他們的大小朋友，歡迎到園區來找尋他們的身影。

(中時 )